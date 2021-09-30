Госпитализация потребовалась трем немцам.

На севере Германии из-за торнадо пострадали шесть человек. Об этом рассказали местные журналисты с немецкой телерадиокомпании NDR. В СМИ уточнили, что стихия обрушилась на причал города Киль. Этот населенный пункт расположен на территории федеральной земли Шлезвиг-Гольштей.

В опасный момент в яхт-клубе находились несколько человек. Люди были снесены потоками воздуха в воду. Спасатели смогли вовремя вытащить пострадавших. При этом трое пациентов травмировались. Они получили легкие повреждения. Еще трое тяжело пострадали. Немцы госпитализированы.

Также известно о том, что частично торнадо накрыл кровлю одного из домов в городе.

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Фото и видео: YouTube / Hai Alex