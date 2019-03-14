Очевидец снял на видео мощный торнадо в немецком Ахен, который повредил 30 домов

В сети опубликовано видео самого смерча и разрушений, который он принес.

На город Зутген (район Ахен (Aachen)) в Германии обрушился мощный торнадо.

Мощный торнадо прошелся по старинному городку Зутгён на границе с Бельгией. Один из очевидцев смог снять на видео разрушительный смерч. Также в сети опубликовано видео последствий торнадо. На кадрах видно разрушенные дома и многочисленные обломки.

Сообщается, что торнадо повредил 30 домов, 14 из них не подлежат восстановлению. По меньшей мере один человек пострадал. Как сообщают местные СМИ, он был на втором этаже своего дома, когда обрушился торнадо.

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