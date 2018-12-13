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Очевидцы сняли на видео смертоносный торнадо в Оклахоме, который унес жизни 6 человек

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Сразу несколько торнадо прошлись по территориям США, но больше всех пострадала от катаклизмов природы Оклахома.

В ряде районов США прошлись разрушительные бури и торнадо, которые унесли человечесчкие жизни.

Сообщается, что больше всего от торнадо пострадали Оклахома и Канзас. В Оклахоме жертвами смерча стали 6 человек, ранее сообщалось о двух. Общее число жертв в центральной части США 10 человек. Пострадавших более 100 человек.

В регионе разрушены жилые дома, строения, разрушена инфраструктура, повреждены деревья и автомобили.

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Видео: YouTube/CBS

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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