Видео из Германии: Парусник из Петербурга сбил авто в Гамбурге

Необычное ДТП произошло в Гамбурге - трехмачтовый фрегат "МИР", приписанный к Санкт-Петербургу сбил микроавтобус "Мерседес".
Сообщается, что учебный фрегат "МИР" принимал участие в праздновании годовщины основания местного морского порта. При развороте парусник задел припаркованный микроавтобус "Мерседес" и снес палатки, которые стояли на набережной. "Мерседес" хоть и выдержал натиск парусника и устоял, но кузовной ремонт ему вероятно понадобится.
Под опубликованным видео много шуток на тему, что ни одна страховая компания не поверит, что автомобиль повредил российский парусник.
Ранее на Piter.TV: Опубликовано видео осмотра треснувшего стеклянного моста Виталием Кличко в Киеве.
Видео и фото: Facebook
Обсуждение ( 1 )
Лучше сразу скажите, что в Травемюнде.
Это произошло в городке Бремерхафен, журналюшки вы !