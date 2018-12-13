Видео из Германии: Парусник из Петербурга сбил авто в Гамбурге

В сети опубликовано видео с моментом необычного ДТП.

Необычное ДТП произошло в Гамбурге - трехмачтовый фрегат "МИР", приписанный к Санкт-Петербургу сбил микроавтобус "Мерседес".

Сообщается, что учебный фрегат "МИР" принимал участие в праздновании годовщины основания местного морского порта. При развороте парусник задел припаркованный микроавтобус "Мерседес" и снес палатки, которые стояли на набережной. "Мерседес" хоть и выдержал натиск парусника и устоял, но кузовной ремонт ему вероятно понадобится.

Под опубликованным видео много шуток на тему, что ни одна страховая компания не поверит, что автомобиль повредил российский парусник.

Ранее на Piter.TV: Опубликовано видео осмотра треснувшего стеклянного моста Виталием Кличко в Киеве.

Видео и фото: Facebook