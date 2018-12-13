Кличко показал треснутый стеклянный мост в Киеве

Мэр Киева опубликовал в своем аккаунте видео осмотра нового стеклянного моста, который треснул на второй день после открытия.

На второй день после открытия в Киеве треснул новый пешеходно - велосипедный мост.

26 мая в Киеве был открыт новый стеклянный мост. Мост обошелся бюджету в 400 миллионов гривен (это чуть меньше миллиарда рублей). На открытии присутствовал мэр города Виталий Кличко и его брат, во время церемонии они попрыгали на стеклянной части моста.

На следующий день мост потрескался. СМИ пестрили заголовками, что мост треснул после прыжков братьев Кличко. Сам В. Кличко назвал диверсией поступок неизвестных, которые прыгали на мосту, после чего тот треснул. Сейчас в Facebook мэра Киева появилось видео, на котором он осматривает мост вместе со специалистами. Треснул не сам мост, а защитное покрытие. Сообщается, что мост восстановят через 2 дня.

Видео и фото:Facebook/Виталий Кличко