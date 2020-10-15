Появилось видео момента ДТП в Колпино

На пешеходном переходе сбили двух подростков.

В редакцию Piter.TV попали кадры с камер видеонаблюдения, на которых виден момент ДТП в Колпино, произошедший в четверг, 15 октября.

На перекрестке бульвара Свободы и улицы Соборной водитель "Ситроен С4" сбил двух пешеходов, подростков 15 и 16, лет на регулируемом пешеходном переходе. Молодые люди переходили дорогу на "зеленый" сигнал светофора. Пострадавших госпитализировали с сотрясением мозга и ушибом копчика.

На кадрах видно, как автомобилисты совершают правый поворот через пешеходный переход в тот момент, когда из автобуса выбежали петербуржцы.

Ранее мы писали, что в Колпино сбили двух подростков.

Видео: Piter.TV