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Появилось видео момента ДТП в Колпино

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На пешеходном переходе сбили двух подростков.

В редакцию Piter.TV попали кадры с камер видеонаблюдения, на которых виден момент ДТП в Колпино, произошедший в четверг, 15 октября. 

На перекрестке бульвара Свободы и улицы Соборной водитель "Ситроен С4" сбил двух пешеходов, подростков 15 и 16, лет на регулируемом пешеходном переходе. Молодые люди переходили дорогу на "зеленый" сигнал светофора. Пострадавших госпитализировали с сотрясением мозга и ушибом копчика. 

На кадрах видно, как автомобилисты совершают правый поворот через пешеходный переход в тот момент, когда из автобуса выбежали петербуржцы. 

Ранее мы писали, что в Колпино сбили двух подростков. 

Видео: Piter.TV

Теги: авария, видео момента дтп, дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Картина дня,

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