Петербургские курсанты и экипаж парусника "Мир" заболели ковидом

С 14 июля объявлен карантин, согласно результатам теста на ковид — из 174 человек четверо оказались с положительным результатом.

Стало известно, что более двух недель в морском порту Петербурга стоит учебный парусник "Мир" с курсантами на борту. Судно удерживают из-за вспышки коронавирусной инфекции на борту. В субботу, 24 июля, эту информацию подтвердил Роспотребнадзор.

Сообщается, что на учебном паруснике "Мир" с курсантами ГУМРФ им. С. О. Макарова, проходящими практику, зарегистрировано 15 случаев заражения. На паруснике проводится эпидемиологическое расследование.

Специалистами определён круг контактных в количестве 159 человек, в том числе 118 курсантов, — сообщили в пресс-службе.

Известно, что с 14 июля объявлен карантин, согласно результатам теста на ковид — из 174 человек четверо оказались с положительным результатом.

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