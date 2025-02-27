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Торговые войны между ЕС и США не могут оказать влияния на  Россию

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В Кремле рассказали о низких показателях товарооборота с США.

Торговые войны между Европейским союзом  и американской администрацией при президенте-республиканце Дональде Трампе не могут оказать влияния на  Россию. Соответствующее заявление заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 27 февраля сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. В Кремле заметили, что наша страна не хотела бы видеть на геополитической арене множество торговых противостояний. Эксперты полагают, что этот сценарий негативно скажется на всех государствах планеты.

У нас маленький товарооборот с США, минимально возможный. Какие-то тарифы или пошлины оказать влияние на нас не могут.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков раскрыл главное отличие Трампа от Байдена.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: дмитрий песков, евросоюз, кремль, торговая война
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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