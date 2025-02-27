В Кремле назвали преимущество действующей американской администрации над предыдущей.

В Кремле раскрыли главное отличие американского президента-республиканца Дональда Трампа от его предшественника, экс-лидера Белого дома, представителя от Демократической партии Джо Байдена. По мнению официального представителя российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрия пескова, Трамп готов слушать других и говорить сам. Соответствующее заявление чиновник из Москвы сделал в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 27 февраля.

То, что мы наблюдаем - это то, что президент Трамп говорит сам и готов слушать других. Это очень важно, и это коренным образом отличает нынешнюю администрацию Вашингтона от предыдущей. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков высказался о возможном визите Зеленского в США.

Фото и видео: Telegram / ВЕСТИ