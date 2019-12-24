Активисты борются за устранение уличной торговли у метро "Приморская": как и зачем - выяснил Piter TV

По мнению общественников, представители малого бизнеса не соблюдают законы.

Общественники ведут борьбу с уличной торговлей у метро "Приморская". Жители района считают, что торговые точки мешают проходу к метро и загрязняют улицу. При этом предприниматели легально арендуют частную землю ТЦ, но на их счету множество нарушений.

Легальной мы можем назвать эту точку только потому, что у них существует договор аренды. Дальше начинается сплошные нарушения: предприниматели работают без кассовых аппаратов, налоговая говорит, что от них отчислений никаких, и возникает множество вопросов к качеству продуктов. Антон Карякин, координатор движения "Сделай район лучше"

На прилавках лежат продукты без маркировок, явно нарушая нормы и правила хранения. Мы поговорили с продавцом и спросили, как они хранят скоропортящуюся продукцию, на что нам ответили, что никто из покупателей не жаловался.

Петербуржец Антон Карякин уже несколько раз обращался в Роспотребнадзор. В этом году надзорное ведомство выявило нарушения санитарного законодательства и выписало штраф владельцу одного из павильонов.

Для решения проблем неделю назад общественники обратились к владельцу ТЦ с просьбой прекратить аренду торговых точек. Сейчас они все еще дожидаются ответа.

Борьбу мы свою будем продолжать на законных основаниях. Если администрация района и контролирующие органы не хотят это видеть, значит сами будем собирать подписи, что данный предприниматели нарушают законы российской федерации. На это никто не хочет реагировать, значит будем обращаться в Генпрокуратуру. Антон Карякин, координатор движения "Сделай район лучше"

Ранее мы сообщали, что у элитного ЖК в центре Петербурга образовалось непроходимое болото.

Видео: Piter.TV