У элитного ЖК в центре Петербурга образовалось непроходимое болото

После уборки пустыря на Кременчугской улице от строительного мусора исчезла и стихийно возникшая тропинка.

Огромный пустырь на территории ЖК "Царская столица" отчистили от промышленного мусора. Однако после работ территория вокруг элитного комплекса превратилась в болото. Также исчезла тропинка, позволяющая беспрепятственно проходить пустырь.

Не сказать, что это кто-то напортачил или сделал плохо. Просто раньше тут все выглядело как военное поле: траншеи, огромные камни. Тоесть тут действительно были залежи строительногом мусора, которые оставила строительная компания много лет назад. Амир Ромашкин, муниципальный депутат, житель ЖК "Царская столица"

Жильцы комплекса обратились в администрацию района с просьбой благоустроить эту территорию и вернуть старую тропинку. Администрация ответила, что не планирует возвращать "стихийно сформированную" тропинку. Теперь жильцы ЖК думают, как решить проблему сами.

Я в своем обращении еще спросил, как мы можем сделать благоустройство за свой счет. Жители готовы сами скинутся и нагнать сюда парочку самосвалов с песком. Конечно же если это будет легально. Амир Ромашкин, муниципальный депутат, житель ЖК "Царская столица"

В планах города к 2022 году построить на месте пустыря школу или детский сад. Ранее на этом месте уже должен был возникнуть социальный объект, однако в 2016 году застройщик ЛенСпецСМУ обанкротился, заморозив стройку на территории ЖК. Отчистка территории началась осенью 2019 года и закончилась спустя сезон - зимой. Стоимость проекта составила 26 миллионов рублей.

Видео, фото: Piter.TV