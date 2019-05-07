Торговые комплексы в Петербурге откроют не в ближайшее время

Коэффициент распространения коронавируса должен достигнуть 0,5. Сейчас он в два раза больше.

Торговые комплексы не будут открывать в ближайшее время. Вице-губернатор Петербурга Евгений Елин рассказал о том, когда это станет возможным.

Как сообщила "Фонтанка.ру", их откроют тогда, когда коэффициент распространения COVID-19 в Северной столице будет меньше 0,5, а также будет свободна половина коечного фонда. Торговые комплексы будут открывать в последнюю очередь, так как они являются зоной повышенного риска. Установить все контакты заболевшего будет проблематично.

За минувшие сутки в Петербурге зарегистрировали 258 новых случаев заболевания. Коэффициент распространения составил 1,12. В последний раз он был выше только 18 мая.

Фото: Piter.TV