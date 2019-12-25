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Торговые центры "Мега" возобновят работу с 27 июля
Сегодня, 14:26
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nadezhda_sib

Торговые центры "Мега" возобновят работу с 27 июля

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В торговом центре будут действовать ограничения по количеству людей на вход.

С понедельника, 27 июля, в Ленобласти открываются торговые центры "Мега". Об этом сообщила пресс-служба Ленинградской области.

Местным властям, Роспотребнадзору и руководству торговых центров удалось прийти к соглашению. Посетителей обяжут соблюдать ряд условий, а именно — использовать средства индивидуальной защиты, вход будет ограничен. Всем сотрудникам и посетителям будут измерять температуру. В торговых центрах установят антисептики для рук и рециркуляторы воздуха. 

Кинотеатры и детские развлекательные центры останутся закрытыми, фудкорты будут работать навынос. 

Ранее в "Меге Дыбенко" открылась "Икея". У магазина из-за ограничений на вход образовываются очереди.

Также сегодня губернатор Петербурга поручил открыть торговые центры в городе с 27 июля. 

Фото: ВКонтакте / mega__dybenko

Теги: мега, торговый центр, трц мега
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Картина дня,

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