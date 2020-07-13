Видео: из-за ограничений на вход у "Меги Дыбенко" выстроилась очередь

Сегодня произошло долгожданное открытие торгово-развлекательного центра.

В Кудрово открылся ТРЦ "Мега Дыбенко". Покупатели выстроились на очередь у входа. Видео с места событий прислал мобильный корреспондент Piter.TV.

Как нам стало известно, торговый центр работает с некоторыми ограничениями. Внутрь здания посетителей пускают поэтапно, вход ограничен, из-за чего и собрались очереди. Горожанам напоминают о необходимости использования средств индивидуальной защите при помощи громкоговорителей.

Отметим, что снимать ограничительные меры в Ленобласти начали раньше, чем в Петербурге. Это тоже касалось и торговых центров. Несмотря на то, что "Мега Дыбенко" расположен в области, перенести открытие попросило Управление Роспотребнадзора. Дело в том, что среди покупателей в основном петербуржцы, а ситуация с коронавирусом в городе все еще оставалась напряженной.

Торговые центры в Петербурге открывать пока не собираются.

Видео: Piter.TV