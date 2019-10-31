Магазины "ИКЕА" в Ленобласти откроются 13 июля

Количество покупателей в зале будет ограничено.

В понедельник, 13 июля, магазины "ИКЕА" в торговых центрах "МЕГА Дыбенко" и "МЕГА Парнас" в Ленобласти открываются для посетителей. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Работа магазинов станет возможна при условии соблюдения некоторых ограничений.

Отмечается, что количество человек внутри магазинов будет ограничено, текущую загруженность сотрудники ИКЕА будут сообщать на сайте компании. Если магазин будет заполнен, другим покупателям придется подождать своей очереди перед входом. Помещения расчертят разметкой для соблюдения покупателями дистанции в полтора метра, условие ношения маски и перчаток остается действительным, как и в других магазинах города и области, также рекомендуется оплачивать покупки безналичным способом. Сотрудники заверили, что контактные предметы и поверхности будут регулярно дезинфицировать, а сами работники придут на работу только с нормальной температурой и СИЗами.

Запись покупателей на услуги по планированию кухонь и гардеробов будет осуществляться по предварительной записи, также как и предоставление финансовой рассрочки и обмен и возврат товаров. Кроме того, пока не будут работать бистро, рестораны, детские комнаты и игровые зоны, а магазин шведских продуктов заработает только в филиале ИКЕА в "МЕГА Парнас".

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