Два петербургских ТЦ "Мега" выкупили у IKEA

Всего в состав сделки "Газпромбанка" со шведской компанией вошли 14 российских ТЦ.

"Газпромбанк" завершил сделку по покупке ТЦ "Мега" у шведской Ingka Centres, входящей в IKEA. В число новых активов вошли торговые центры "Мега Дыбенко" в Кудрово и "Мега Парнас" у деревни Порошкино. Об этом пишет spb.aif.ru со ссылкой на пресс-службу финансово-кредитной организации.

Группа компаний получила во владение сеть торговых центров "Мега" в РФ площадью 2,3 млн кв. м, полностью выкупив объекты Ingka Centres. Всего в состав сделки вошли 14 ТЦ в Москве, Подмосковье, Ленобласти, Омске, Уфе, Ростове-на-Дону, Самаре, Адыгее, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске и Нижнем Новгороде. Конкретную сумму сделки не называют.

Новый владелец отметил, что в магазинах будет расширен ассортимент российских брендов.

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Фото: пресс-служба ФССП РФ