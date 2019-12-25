В Петербурге продлили запрет на работу ТРК

Также под запретом остаются массовые мероприятия.

Власти Петербурга продлили запрет на проведение массовых мероприятий и работу торгово-развлекательных центров. Об этом ранее сообщила пресс-служба администрации города.

Запрет продлен до 26 июля. До этого же дня запрещено посещать лесопарковые зоны. Открытие ТРК запланировано на третьем этапе снятия ограничительных мер. На данный момент ситуация с коронавирусом остается неблагоприятной. По этой же причине перенесено открытие ресторанов и кафе.

Отметим, что с 13 июля горожан также ждут значительные послабления. Так, например, в полном объеме возобновится работа парикмахерских и салонов красоты. Подробнее об этом вы можете прочитать здесь.

Фото: Piter.TV