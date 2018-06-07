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Противопожарный режим в Петербурге продлили до 26 июля
Сегодня, 22:16
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smirenny

Противопожарный режим в Петербурге продлили до 26 июля

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Как минимум три недели петербуржцам запрещено посещать леса и лесопарки.

В Петербурге действие противопожарного режима продлили до 26 июля включительно: горожанам запрещается посещать леса и лесопарки.

Посещать лесопарковые зоны и городские леса разрешается только специалистам, которые там работают. Помимо этого, горожанам запрещается въезжать в зоны на транспортных средствах. Также запрещено разводить костры, сжигать мусор, ветки и сухую траву. За нарушение каждого из пунктов грозит штраф до пяти тысяч рублей.

Ранее мы писали, что районные чиновники пообещали избавить "Куракину дачу" от зарослей борщевика.

Фото: pixabay

Теги: противопожарный режим
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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