Противопожарный режим в Петербурге продлили до 26 июля

Как минимум три недели петербуржцам запрещено посещать леса и лесопарки.

В Петербурге действие противопожарного режима продлили до 26 июля включительно: горожанам запрещается посещать леса и лесопарки.

Посещать лесопарковые зоны и городские леса разрешается только специалистам, которые там работают. Помимо этого, горожанам запрещается въезжать в зоны на транспортных средствах. Также запрещено разводить костры, сжигать мусор, ветки и сухую траву. За нарушение каждого из пунктов грозит штраф до пяти тысяч рублей.

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