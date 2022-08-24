В Ленобласти снят особый противопожарный режим

Решение о снятии особого противопожарного режима на территории 47 региона принято на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

На территории Ленинградской области снят особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Дрозденко, сообщили в региональной администрации.

Решение о снятии особого противопожарного режима на территории 47 региона принято на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Ленинградской области, состоявшемся 20 сентября 2023 года.

Оно обусловлено снижением пожарной опасности в лесах и населенных пунктах на территории Ленинградской области.

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