Роспотребнадзор против открытия ТЦ "Мега"

Дело в том, что многие приезжают в Ленобласть из Петербурга, где ситуация с коронавирусом всё ещё напряжённая.

Управление Роспотребнадзора просит губернатора Ленобласти Александра Дрозденко перенести открытие торговых центров "Мега" на границе с Петербургом. Дело в том, что среди подавляющего большинства покупателей именно петербуржцы, а ситуация с коронавирусом в городе еще не нормализовалась полностью.

В связи с этим, Роспопотребнадзор просит отложить открытие ТЦ: это небезопасно. Напомним, что согласно постановлению губернатора региона, в Ленобласти с 27 июня разрешена работа торговых комплексов при соблюдении санитарных норм и использовании масок.

Ранее мы сообщили, что в Ленобласти открываются торговые центры.

Фото: Piter.tv