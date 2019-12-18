Торговая палата США предостерегла от санкций в отношении госдолга РФ

Специалисты объяснили, почему от нормативного акта пострадает сама Америка.

Торговая палата США предостерегла от санкций в отношении суверенного долга РФ. В противном случае американским компаниям может быть нанесен огромный ущерб. Об этом сообщили "РИА Новости".

Эксперты советуют не принимать законопроект, который предполагает ограничения по госдолгу РФ. Документ называется "О защите американской безопасности от агрессии Кремля" (DASKA). Комитет направил свои рекомендации в палату представителей по его обсуждению. В ведомстве заявили, что санкции должны быть направлены против "конкретных целей". При этом они не могут быть карательными и зависящими от поведения субъекта. Также не следует вводить ограничения, если они приведут к ослаблению влияния и экономики Америки.

ТП настоятельно рекомендовала пересмотреть законопроект и доработать его.

Ранее Piter.tv писал о том, что Россия расширила список запрещенных товаров с Украины.

