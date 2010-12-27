Ограничения коснутся также некоторых граждан Украины.

Россия расширила список запрещенных товаров с Украины. Документ подписан премьер-министром Дмитрием Медведевым. Он вступает в законную силу с момента публикации данного распоряжения.

Список пополнился крахмалом, фруктозой, глюкозой. Среди непродуктовых товаров можно выделить радиаторы, котлы центрального отопления. Под запрет попали медицинские трубки, спринцовки из ПВХ и части жидкостных насосов.

Чиновники расширили также список украинцев, в отношении которых действуют санкции РФ. Туда попали дополнительно десять человек, таким образом список ограничен 570 фамилиями.

Напомним, что взаимные санкции начали вводиться между Украиной и Россией с 2016 года. Они многократно продлевались и расширялись. Летом 2019 года Киев запретил ввозить в страну цемент, корм для животных, спички, обои, стальную посуду, тракторы, футболки и другие товары.

Ранее Piter.tv писал о том, что США признают бесполезность мер против "Северного потока-2".

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

