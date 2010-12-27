Решение раскритиковали на Украине.

Топ-менеджеры "Нафтогаза" получат $25 млн премиальных "за победу" над "Газпромом". Эту сумму им направят за успешное взыскание с российской компании $2,9 млрд. Эти деньги пойдут главе компании Андрею Коболеву и исполнительному директору Юрию Витренко. Об этом сообщили в "ТАСС".

За победу в Стокгольмском арбитражном суде они уже получили премию в размере 20 млн долларов. Все полученные средства бизнесмены направили родственникам из США и Лихтенштейна. Также наблюдательный совет принял решение выплатить 41 сотруднику премии на общую сумму в 46 млн долларов. Их наградили за удовлетворение судебного иска к "Газпрому" о недостаточных объемах транзита. Украинское общество, а также депутаты Верховной Рады раскритиковали данное решение. Отрицательная реакция последовала и от правительства страны.

Ранее Piter.tv писал о том, что "Газпром" выплатил Украине $2,9 млрд по решению Стокгольмского суда.

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