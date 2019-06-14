Топ 5 новостей Выборга: в Парке Монрепо весь субботний день взрослые и дети чествовали сирень

В эту субботу Выборг будут снова освобождать со стрельбой и взрывами. Но на этот раз патроны холостые, а вместо военных - реконструкторы. На Смоляном мысе начались работы, которые преобразят его до неузнаваемости. Во дворах появились новые тренажеры, Алексей Тумаков простился с большим спортом, а в Монрепо прошел День Сирени. Целый семейный праздник в честь одного растения.