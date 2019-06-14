Топ 5 новостей Выборга: в Парке Монрепо весь субботний день взрослые и дети чествовали сирень

- Обычно мы выпускаем наши новостную рубрику в субботу, но сегодня мы решили выложить выпуск вечером пятницы. Все потому что завтра в парке Ленина состоится масштабная реконструкция сражений за Выборг. Это будет невероятно зрелищно и интересно.
- На Смоляном мысе начались работы по благоустройству. Вы все видели этот амбициозный проект и не верили в то, что его когда-нибудь действительно воплотят в жизнь. Но вот работы стартовали и теперь точно можно сказать, что красивому мысу в Выборге – быть. Впрочем, сумма, за которую планируется привести мыс напротив замка в порядок не менее амбициозная, чем планы. 107 миллионов рублей. Но не стоит волноваться, наш город не обеднеет. Из этих денег муниципальных средств только 7 миллионов.
- А во дворах Выборга установили новые комплексы тренажеров. И это хорошо, потому что здоровья много не бывает. Комплексы для занятий спортом появились на девяти улицах Выборга и в поселке Харитоново.
- Звезда мирового футбола, паралимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта Российской Федерации Алексей Тумаков простился с большим спортом. Завершение карьеры он отметил еще одним матчем - сыграл на поле за команду Выборгского района в товарищеском матче с правительством Ленобласти. Как говорит сам Алексей, из профессионального спорта нужно уходить вовремя. Но несмотря на завершение карьеры, футбол так и останется неотъемлемой частью его жизни.
- Наконец, в парке Монрепо целый день чествовали кусты сирени. Нет, не стоит переживать за сотрудников парка, с ними все в порядке. Просто таким образом они решили порадовать детей и родителей Выборга, устроив тематический семейный праздник. На "Дне сирени" можно было научиться рисовать сирень, вырезать сирень и даже сфотографироваться с сиренью. Самый настоящий рай для фанатов сирени. Среди нас есть такие? Если да, то расскажите о себе в комментариях под видео.
Видео: Piter.TV
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