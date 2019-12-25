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Девочка-подросток отдала мошенникам 2 млн рублей матери в Петербурге
Сегодня, 8:10
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Девочка-подросток отдала мошенникам 2 млн рублей матери в Петербурге

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Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

В Петербурге семья лишилась из-за мошенников 2 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ, стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

К полицейским Выборгского района обратилась 38-летняя женщина. По словам потерпевшей, 16 июля злоумышленники похитили указанную сумму путем обмана ее 12-летней дочери. Девочка отдала деньги мужчине на проспекте Солидарности. 

Записи с камер наблюдения на месте преступления просмотрены и изъяты, на курьера составили ориентировку. Его разыскивают. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге задержали хирурга, подозреваемого в работе на мошенников. 

Фото: Piter.TV 

Теги: выборгский район, мошенничество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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