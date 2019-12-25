Девочка-подросток отдала мошенникам 2 млн рублей матери в Петербурге

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

В Петербурге семья лишилась из-за мошенников 2 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ, стало известно АН "Оперативное прикрытие".

К полицейским Выборгского района обратилась 38-летняя женщина. По словам потерпевшей, 16 июля злоумышленники похитили указанную сумму путем обмана ее 12-летней дочери. Девочка отдала деньги мужчине на проспекте Солидарности.

Записи с камер наблюдения на месте преступления просмотрены и изъяты, на курьера составили ориентировку. Его разыскивают.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге задержали хирурга, подозреваемого в работе на мошенников.

Фото: Piter.TV