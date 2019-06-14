Видео: заслуженный мастер спорта РФ Алексей Тумаков завершил профессиональную карьеру

В День России, 12 июня, на стадионе "Авангард" прошел товарищеский матч между сборными правительства Ленобласти и Выборгского района. Именно этот матч завершил профессиональную карьеру заслуженного мастера спорта России, полузащитника паралимпийской сборной России по футболу - Алексея Тумакова.
Сегодня, в день России, мы провожаем почетного гражданина Выборгского района, настоящего сына России, выигрывшего в профессиональном спорте все значимые спортивные достижения - Алексея Тумакова. От лица общественного объединения "Фаворит" хотим вручить небольшой подарок, чтобы игралось сегодня лучше.
Михаил Макаров, депутат МО "Город Выборг"
Коллеги Алексея по Выборгской футбольной команде отзываются о нем как о надежном человеке, на которого всегда можно положиться как в игре, так и в жизни.
Мы часто собираемся, по крайней мере 2 раза в неделю, на футбольном поле. Делимся впечатлениями о жизни, о спорте. Он положительный человек, на него надо ровняться.
Виктор Гришкин, руководитель общественной приемной 16-го избирательного округа
Про Алексея могу только хорошее сказать. Мы очень давно с ним играем. Много чему у него научились.
Сергей Сахаровский, и.о. главы администрации МО "Высоцкое городское поселение"
Очень рад что сегодня он принимает активное участие. Спортсмен, который защищает и Выборгский район, и Ленинградскую область и Российскую Федерацию на различных соревнованиях. Паралимпийский чемпион. На таких людей надо ровняться.
Сергей Кузьмин, советник губернатора Ленинградской области
Сегодня у него прощальный матч. Из профессиональной карьеры ушел и я думаю мы его сейчас будем чаще видеть на футбольных полях в Выборге.
Александр Михайлов, руководитель общественной приемной по 18-му округу
Как говорит сам Алексей, из профессионального спорта нужно уходить вовремя. Но несмотря на завершение карьеры, футбол так и останется неотъемлемой частью его жизни.
Отдал 19 лет этому делу. И возраст, и конкуренция высокая в нашей сборной. Но двигаться я не перестаю. Принимаю участие и в тренировках и в матчах за администрацию, за различные команды. Поэтому футбол никуда все равно не денется из моей жизни. Ребята, занимайтесь спортом. Если не получается заниматься спортом, то, хотя бы, физкультурой. Это лишним в жизни никогда не будет.
Алексей Тумаков, заслуженный мастер спорта РФ, полузащитник паралимпийской сборной России по футболу
По итогам товарищеского матча со счетом 3:1 победила команда Выборгского района.
Фото, видео: Piter.TV
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