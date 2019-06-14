Видео: заслуженный мастер спорта РФ Алексей Тумаков завершил профессиональную карьеру

12 июня состоялся прощальный матч спортсмена.

В День России, 12 июня, на стадионе "Авангард" прошел товарищеский матч между сборными правительства Ленобласти и Выборгского района. Именно этот матч завершил профессиональную карьеру заслуженного мастера спорта России, полузащитника паралимпийской сборной России по футболу - Алексея Тумакова.

Сегодня, в день России, мы провожаем почетного гражданина Выборгского района, настоящего сына России, выигрывшего в профессиональном спорте все значимые спортивные достижения - Алексея Тумакова. От лица общественного объединения "Фаворит" хотим вручить небольшой подарок, чтобы игралось сегодня лучше. Михаил Макаров, депутат МО "Город Выборг"

Коллеги Алексея по Выборгской футбольной команде отзываются о нем как о надежном человеке, на которого всегда можно положиться как в игре, так и в жизни.

Мы часто собираемся, по крайней мере 2 раза в неделю, на футбольном поле. Делимся впечатлениями о жизни, о спорте. Он положительный человек, на него надо ровняться. Виктор Гришкин, руководитель общественной приемной 16-го избирательного округа

Про Алексея могу только хорошее сказать. Мы очень давно с ним играем. Много чему у него научились. Сергей Сахаровский, и.о. главы администрации МО "Высоцкое городское поселение"

Очень рад что сегодня он принимает активное участие. Спортсмен, который защищает и Выборгский район, и Ленинградскую область и Российскую Федерацию на различных соревнованиях. Паралимпийский чемпион. На таких людей надо ровняться. Сергей Кузьмин, советник губернатора Ленинградской области

Сегодня у него прощальный матч. Из профессиональной карьеры ушел и я думаю мы его сейчас будем чаще видеть на футбольных полях в Выборге. Александр Михайлов, руководитель общественной приемной по 18-му округу

Как говорит сам Алексей, из профессионального спорта нужно уходить вовремя. Но несмотря на завершение карьеры, футбол так и останется неотъемлемой частью его жизни.

Отдал 19 лет этому делу. И возраст, и конкуренция высокая в нашей сборной. Но двигаться я не перестаю. Принимаю участие и в тренировках и в матчах за администрацию, за различные команды. Поэтому футбол никуда все равно не денется из моей жизни. Ребята, занимайтесь спортом. Если не получается заниматься спортом, то, хотя бы, физкультурой. Это лишним в жизни никогда не будет. Алексей Тумаков, заслуженный мастер спорта РФ, полузащитник паралимпийской сборной России по футболу

По итогам товарищеского матча со счетом 3:1 победила команда Выборгского района.

Фото, видео: Piter.TV