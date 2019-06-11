На улице Мира в Выборге установили уличные тренажеры и обновили песочницу

В Выборге продолжается установка уличных тренажерных комплексов.

Очередной общедоступный спортивный объект появился в Выборге: на этот раз во дворах на улице Мира. Тренажеры установили по результатам обращений местных жителей в общественную приемную 7 округа.

По словам руководителя общественной приемной Игоря Демкина, в их адрес поступают десятки обращений. Среди них особое место занимают обращение с просьбой улучшить дворовую инфраструктуру, в том числе - детские и спортивные площадки.

Сегодня мы передаем жителям в пользование комплекс тренажеров. Он смонтирован, готов к использованию. Надеюсь, что он будет активно эксплуатироваться и детьми, подростками, и людьми пожилого и среднего возрастов. Потому что это интересные тренажеры, интересный комплекс, который позволит людям с пользой потратить свободное время. Игорь Демкин, руководитель общественной приемной по кругу №7

Тренажеры установили во дворе, доступ к которому имеют жители улиц Мира, Репина, Некрасова, Первомайской и проспекта Ленина. Игорь Демкин лично проконтролировал установку уличных тренажеров.

Это сразу несколько новеньких зеленых тренажеров, созданных для работы над мышцами пресса, рук и ног, спины, а также для общего укрепления здоровья. В дальнейшем местные власти будут следить за состоянием объекта.

Мы не просто поставили тренажеры. Мы будем контролировать их судьбу. В ближайшее время пройдет конкурс, муниципалитет передаст их управляющей компании, чтобы тренажеры всегда были в хорошем состоянии и радовали жителей нашего города. Игорь Демкин

В этот же день специально для ребят обновили песок в соседней песочнице. Весь день новые площадки пользовались популярностью у местной детворы. А программа установки тренажеров продолжается: всего планируется установить 10 таких объектов.

Видео: Piter.TV