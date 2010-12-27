Проектное решение предполагает сохранение естественной береговой линии, обустройство пешеходной зоны, организацию мест отдыха для детей и взрослых

В Выборге начались работы по комплексному благоустройству Смоляного Мыса. Об этом сообщает пресс-служба админситрации МО "Выборгский район" ЛО.

Напомним, в 2018 году данный проект вошел в число победителей Всероссийского конкурса среди малых городов и исторических поселений и получил государственную поддержку в размере 50 млн. рублей. Также по программе "Формирование комфортной городской среды" на реализацию идеи выделено 50 млн. рублей из областного бюджета, свыше 7 млн. рублей – муниципальные средства. Общая сумма составит более 107 млн. рублей.

Проектное решение предполагает сохранение естественной береговой линии, обустройство пешеходной зоны, организацию мест отдыха для детей и взрослых. Также планируется организовать видовые и смотровые площадки на набережной, транспортное движение, обустроить уличное освещение. отметил заместитель главы администрации Дмитрий Самойленко

Работы будут завершены в ноябре 2019 года.

Обращаем внимание автомобилистов! В связи с началом работ перекрыто движение на участке дороги по набережной Адмирала Апраксина, проезд на территорию Смоляного Мыса осуществляется по ул. Штурма (вдоль здания государственного архива).

Приносим свои извинения за временные неудобства.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО