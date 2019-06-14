Видео: Выборг готовится к масштабной исторической реконструкции

Уже в эту субботу в Выборге пройдет реконструкторский фестиваль, поражающий своими масштабами. Зрителей ждет шоу с участием более 200 реконструкторов и 30 единиц военной техники.

В городе продолжается активная подготовка к проведению исторического фестиваля "Освобождение Выборга". Уже сейчас в окрестностях Рыночной площади можно заметить образцы военной техники времен Великой Отечественной войны. Здесь же замечены первые реконструкторы в униформе советских и финских солдат.

Главный режиссер действия пообщался с корреспондентом Piter.TV. Павел Бараненко приглашает гостей и жителей города посмотреть на то, как в 1944 году проходили бои за Выборг.

Завтра, 15 июня, в субботу, мы всех приглашаем на большой военно-исторический фестиваль, который пройдет в самом центре Выборга на Рыночной площади. В центре города, где шли сражения 75 лет назад, на фоне этих же зданий и башен, пройдут реконструированные сражения между финскими войсками и наступающей Красной армией. Приглашаем всех приходить с детьми. На площади будет много техники, большое количество образцов вооружения, элементы солдатского быта. Все это ждет вас, начиная с 12 часов на территории парка и Рыночной площади. Павел Бараненко, главный режиссер фестиваля "Освобождение Выборга"

Ранее мы писали, что в Выборге отметят 75-ю годовщину освобождения исторической реконструкцией.

12.00 в парке Ленина начнут работу исторические выставочные экспозиции, которые расскажут о разведке и контрразведке Рабоче-крестьянской Красной Армии времен Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, подвиге танкистов, артиллеристов, связистов, полевых медиков РККА. Также будет представлен лагерь и артиллерийская позиция противника. Все экспозиции будут открыты до 18.00.

Организаторами являются правительство Ленинградской области, администрация МО "Выборгский район", ОО "Фаворит Выборг".

Видео: Piter.TV