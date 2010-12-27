В Выборге отметят 75-ю годовщину освобождения исторической реконструкцией

Экспозиции военно-исторической техники и вооружения будут работать до 22.00.

15 июня в нашем городе пройдет военно-исторический фестиваль, посвященный 75-ой годовщине освобождения Выборга в 1944 году. Об этом сообщает пресс-служба МО "Выборгский район" ЛО.

В 12.00 в парке Ленина начнут работу исторические выставочные экспозиции, которые расскажут о разведке и контрразведке Рабоче-крестьянской Красной Армии времен Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, подвиге танкистов, артиллеристов, связистов, полевых медиков РККА. Также будет представлен лагерь и артиллерийская позиция противника. Все экспозиции будут открыты до 18.00.

В 14.00 на Рыночной площади начнется торжественное открытие мероприятия, затем в течение часа зрителям представят реконструкцию боев Выборгской наступательной операции от начала артподготовки 10 июня 1944 года и прорыва линии обороны финских войск на Карельском перешейке до освобождения города Выборга 20 июня 1944 года.

Порядка 200 реконструкторов (представители военно-исторических клубов) воспроизведут эпизоды сражений бойцов Красной Армии и финских войск. В бою будут применены советская и вражеская артиллерия, автомобили, грузовики и танки.

Организаторы отмечают, что для зрелищности будет использована имитация выстрелов из артиллерийских орудий, стрелкового и тяжелого вооружения тех времен. Взрывы, маневры бронетехники и автоматная стрельба перенесут зрителей на сцену театра военных действий лета 1944 года. Кульминацией действия станет штурм Красной Армией г. Выборга и водружение Красного знамени.

Также в этот день жителей и гостей города ждет концертная программа, работа исторической фото-зоны, где каждый желающий сможет сфотографироваться с участниками реконструкций и примерить военную форму.

Экспозиции военно-исторической техники и вооружения будут работать до 22.00.

Всего в программе фестиваля планируется задействовать 30 единиц колесной техники, танков и артиллерии.

Организаторами являются - правительство Ленинградской области, администрация МО "Выборгский район", ОО "Фаворит Выборг".

Обращаем внимание автомобилистов! В связи с проведением мероприятия будет организовано временное перекрытие улиц для движения автотранспорта.

13 июня с 22.00 до 22.00 15 июня:

- ул. Красноармейская (от ул. Крепостной до наб. 40-летия ВЛКСМ),

- ул. Прогонная (от ул. Краснофлотской до ул. Пионерской),

- ул. Северный Вал (от ул. Краснофлотской до ул. Красноармейской).

14 июня с 17.00 до 22.00 15 июня будет перекрыта для движения ул. Пионерская (от наб. 40-летия ВЛКСМ до Банковского переулка).

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО