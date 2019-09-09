Том Хэнкс сыграет игрушечного космонавта Мэтта Мэйсона

Актер воплотит на экране образ одной из самых популярных американских игрушек 1960-х гг.

Голливудский актер и двукратный обладатель "Оскара" Том Хэнкс готовится к съемкам в новом фильме. На этот раз он воплотит на экране образ одной из самых популярных американских игрушек 1960-х годов. Актер сыграет отважного космонавта, Майора Мэтта Мэйсона. Об этом пишет Variety.

В основу сюжета лег рассказ о Мэйсоне, написанный лауреатом Пулитцеровской премии Майклом Шабоном. Зрителям покажут миссию по сбору данных на Луне, а также отношения космонавта с командой.

Продюсерами фильма стали Том Хэнкс, Акива Голдсман, а также студии Paramount и Mattel. Игрушечный космонавт появился в США в 1966 году и сразу завоевал огромную популярность у детей.

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Фото: Instagram / tomhanks