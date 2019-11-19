Том Харди показал, как драка со злодеем из "Венома" выглядела без спецэффектов

Голливудский актер Том Харди, сыгравший главную роль в кассовом фильме "Веном", выложил в соцсети Instagram необычное видео со съемочной площадки блокбастера. Заснятой без спецэффектов оказалась финальная битва персонажа Харди Эдди Брока со злодеем Карлтоном Дрейком, роль которого сыграл Риз Ахмед.
Неловкий фрагмент из-за кулис, который записала Келли Марсел (продюсер). Какой-то физический театр
– подписал актер своё видео.
Пост с "эксклюзивной" съемкой набрал уже более миллиона просмотров.
Ранее мы сообщали о том, что вышел трейлер фильма "Лицо со шрамом" с Томом Харди.
Видео: Tom Hardy / Instagram
Текст: Милена Голуб
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