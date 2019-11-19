Том Харди показал, как драка со злодеем из "Венома" выглядела без спецэффектов

Актер в своем Instagram-аккаунте выложил закулисную запись со съемок блокбастера.

Голливудский актер Том Харди, сыгравший главную роль в кассовом фильме "Веном", выложил в соцсети Instagram необычное видео со съемочной площадки блокбастера. Заснятой без спецэффектов оказалась финальная битва персонажа Харди Эдди Брока со злодеем Карлтоном Дрейком, роль которого сыграл Риз Ахмед.

Неловкий фрагмент из-за кулис, который записала Келли Марсел (продюсер). Какой-то физический театр – подписал актер своё видео.

Пост с "эксклюзивной" съемкой набрал уже более миллиона просмотров.

Ранее мы сообщали о том, что вышел трейлер фильма "Лицо со шрамом" с Томом Харди.

Видео: Tom Hardy / Instagram

Текст: Милена Голуб