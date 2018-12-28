Том Харди объявил о начале съемок "Венома 2"

Никаких сюжетных подробностей создатели ленты пока не раскрывают.

Том Харди опубликовал в своем Instagram совместную фотографию со сценаристкой Келли Марсел, подписав ее "W3"R"V3N0M2 day one" ("Мы "Веном 2", день первый"). Таким образом актер объявил о начале съемок сиквела о знаменитом симбиоте.

Никаких сюжетных подробностей создатели фильма пока не раскрывают. Известно лишь, что в этот раз Эдди Брок и его кровожадный "пассажир" будут противостоять Карнажу – еще одному симбиоту, однако куда более свирепому и безумному. Его носителем является серийный убийца Клетус Кэссиди. Он хочет устроить в городе настоящую резню, а помогать ему в этом деле будет психопатка Визг, которая может оглушить врага звуковыми волнами.

Главную роль в фильме по-прежнему будет исполнять Том Харди. Режиссерское кресло занял Энди Серкис. Роли в сиквеле, кроме Харди, получили Вуди Харрельсон, Мишель Уильямс и Наоми Харрис. Премьера "Венома 2" состоится 1 октября 2020 года.

Первая часть фильма вышла в октябре прошлого года и заработала в мировом прокате 856 млн долларов.

Ранее мы писали, что на Первом стартовал сериал "Ничто не случается дважды".

Фото: Instagram / tomhardy

Видео: YouTube / КИНОМАН