На Первом стартовал сериал "Ничто не случается дважды"

Действие украинской саги о любви разворачивается в 90-е годы и наше время.

На Первом канале стартовал украинский сериал "Ничто не случается дважды". Действие происходит в 90-е годы и наше время. Главный герой ищет в настоящем женщину, которую любил 20 лет назад. Но она ли это?

История разворачивается в маленьком пограничном городке. Молодожены Катя и Дмитрий Богдановы приезжают сюда обустраивать быт. Катя занимается домом, а Дмитрий собирается продолжить военную службу. Однако счастье было недолгим. Молодая жена влюбляется в заместителя командира по политической части Огнева. Мужчина отвечает взаимностью юной красавице, и между ними вспыхивает бурный роман. Однако их любовь разрушает чрезвычайное происшествие – в городе взрывается дом, и погибают люди.

С этого момента проходит 20 лет. Теперь Огнев – успешный бизнесмен. Его спокойная жизнь заканчивается, когда он встречает Машу – молодую девушку, очень похожую на Катю.

Две разных роли в сериале сыграла Екатерина Тышкевич. Из юной и трепетной Екатерины она перевоплотилась в уверенную Марию. Для второй роли актрисе пришлось перекраситься в темный цвет и похудеть на 8 кг за полтора месяца.

Кроме того, в съемках приняла участие знаменитая артистка – Надежда Мейхер-Грановская. Прочитав сценарий, она поняла, что готова попробовать себя в новом актерском амплуа.

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Видео: YouTube / FILM.UA Group