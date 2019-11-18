Вышел трейлер нового сериала с Хью Лори

"Авеню Пять" стартует в январе 2020 года.

Телеканал HBO опубликовал первый трейлер своего фантастического сериала "Авеню Пять" (Avenue 5). Главную роль в проекте сыграл звезда "Доктора Хауса" Хью Лори.

По сюжету сериала, к 2060 году космический туризм становится обыденностью. Один из пассажиров — начинающий комик, которому предоставляется шанс показать всем, что он "самый смешной человек во Вселенной". Он отправляется в восьминедельный полёт на борту роскошного космического лайнера "Галактика Джадда". В определенный момент путешествие идет не по плану.

В сериале также сыграли Сьюзи Накамура, Ребекка Фронт, Зак Вудс, Джош Гад, Никки Амука-Бёрд, Ленора Кричлоу. Премьера первого эпизода "Авеню Пять" запланирована на январь 2020 года.

Видео: YouTube/HBO