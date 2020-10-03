Толпы людей на похоронах Тесака попали на видео

Москвичи собрались на Кунцевском кладбище, чтобы высказать дань уважения националисту.

Толпы людей на похоронах Максима Тесака попали на видео. Ролик опубликован в Telegram-канале Readovka. Журналисты уточнили, что 3 октября в Москве проходит прощание с националистом, погибшем на территории челябинского СИЗО. Траурная церемония проводится на Кунцевском кладбище.

Представители "Московского комсомольца" заявили, что около столичного метро "Кунцевская" замечены толпы жителей города, которые решили попрощаться к Максимом Тесаком. Многие также образовали очередь к палаткам с цветами. На данный момент на самом кладбище действуют дополнительные меры безопасности. Там установлены металлодетекторы, а сумки и рюкзаки посетителей проверяет полиция.

Напомним, что Максима Тесака (Марцинкевича) нашли мертвым в одиночной камере СИЗО. Там мужчина находился временно. Его должны были переправить в Москву в середине сентября.

ФСИН отвергла обвинения в пытках "Тесака".

Фото и видео: Telegram-канал Readovka

