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Токаев: транзит газа из РФ через Казахстан способствует энергобезопасности региона

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Президент Казахстана оценил партнерские отношения с Москвой.

Транзит российского природного газа через Казахстан  до Узбекистана способствует энергетической безопасности региона. Соответствующее заявление сделал местный глава государства Касым-Жомарт Токаев в видеообращении к участникам Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который организован на территории Костаная. Политик уточнил, что два государства друг для друга остаются союзниками и стратегическими партнерами.

Знаменательным событием стал недавний запуск транзита российского газа в Узбекистан по территории Казахстана. Проект играет ключевую роль в укреплении региональной стабильности и энергетической безопасности Центральной Азии.

президент Казахстана

Токаев объявил 29 октября днем траура по жертвам трагедии на шахте в Караганде.

Фото и видео: YouTube / Комсомольская правда

Теги: казахстан, касым-жомарт токаев, энергетика
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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