Президент Казахстана оценил партнерские отношения с Москвой.

Транзит российского природного газа через Казахстан до Узбекистана способствует энергетической безопасности региона. Соответствующее заявление сделал местный глава государства Касым-Жомарт Токаев в видеообращении к участникам Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который организован на территории Костаная. Политик уточнил, что два государства друг для друга остаются союзниками и стратегическими партнерами.

Знаменательным событием стал недавний запуск транзита российского газа в Узбекистан по территории Казахстана. Проект играет ключевую роль в укреплении региональной стабильности и энергетической безопасности Центральной Азии. президент Казахстана

Токаев объявил 29 октября днем траура по жертвам трагедии на шахте в Караганде.

Фото и видео: YouTube / Комсомольская правда