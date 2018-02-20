Токаев объявил 29 октября днем траура по жертвам трагедии на шахте в Караганде

В управлении здравоохранения по региону рассказали о состоянии пострадавших.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 29 октября днем общенационального траура по жертвам аварии, которая произошла на шахте в Карагандинской области страны. В настоящее время местная генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту трагедии. Политик дал обещание, что власти выяснят все обстоятельства, а семьям пострадавших и погибших будет оказана необходимая поддержка. По-прежнему ведутся мероприятия по спасению горняков.

Касым-Жомарт Токаев встретился с семьями и родственниками горняков, погибших в результате трагедии, и выразил соболезнования. пресс-служба администрации

На момент аварии в шахте имени Костенко находились 252 человека. На поверхность смогли выйти 208 человек, 18 из которых обратились за медицинской помощью. Согласно последней информации казахстанского департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области, к текущему моменту специалисты обнаружили тела 22 погибших.

Казахстан планирует поставить в Узбекистан около 800 млн кубометров российского газа.

Фото и видео: Пресс-служба управления здравоохранения Карагандинской области