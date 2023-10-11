Казахстан планирует поставить в Узбекистан около 800 млн кубометров российского газа

Алмасадам Саткалиев рассказал ом совместном энергетическом проекте.

Казахстан планирует до конца года поставить около 800 млн кубометров российского природного газа в Узбекистан. Соответствующее заявление местным журналистам сделал местный министр по энергетике в республике Алмасадам Саткалиев. Для обеспечения транзита энергетических ресурсов в соседнюю республику властям и будет выделена отдельная нитка газопровода. При этом общий объем поставок составит 2,8 млрд кубометров.

В зависимости от прогнозного баланса Казахстан примет решение о возможном использовании газа. Алмасадам Саткалиев, глава Минэнерго Казахстана

В Казахстане заявили о возможности приема газа из России для покрытия внутреннего дефицита.

Фото и видео: Telegram / Sputnik Ближнее Зарубежье