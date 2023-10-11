В Казахстане заявили о возможности приема газа из России для покрытия внутреннего дефицита

Алмасадам Саткалиев оценил ситуацию в сфере энергетики в стране.

Казахстан обладает возможностью приема российского природного газа в собственную газотранспортную систему для того, чтобы покрыть внутренний дефицит топлива. Соответствующее заявление местным журналистам сделал местный министр по энергетике в республике Алмасадам Саткалиев. Эксперт добавил, что сейчас в государстве фиксируется устойчивый рост показателей потребления. Этот процесс связан с индустриальными проектами и строительством энергетических объектов. Министр пояснил, что в конце концов придется сокращать поставки в Китай и принимать газ из России до момента ввода в эксплуатацию новых газоперерабатывающих мощностей Казахстана.

Если говорить в целом о нашей газотранспортной системе, то у нас есть возможность приема российского газа по другим ниткам газопровода, которые позволят при необходимости обеспечить покрытие дефицита в газе за счет ресурсов из РФ. Алмасадам Саткалиев, глава Минэнерго Казахстана

Алмасадам Саткалиев напомнил СМИ, что в целях покрытия внутреннего дефицита газа в Казахстане уже реализуются три крупных проекта, в том числе на месторождениях Кашаган и Карачаганак.

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Фото и видео: Telegram / Sputnik Ближнее Зарубежье