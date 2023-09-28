Казахстана Касым-Жомарт призвал Киев и Москву к переговорам.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на пресс-конференции, организованной по результатам переговоров с немецким канцлером Олафом Шольцем заявил о том, что его республика поддерживает усилия государств, которые предлагают мирные варианты разрешения украинского конфликта. Глава государства уточнил, что Нур-Султан выступает за немедленное прекращение военных действий, а также за переговоры на основе Устава ООН.

Казахстан поддерживает все усилия государств или групп государств, которые предлагают те или иные варианты разрешения украинского конфликта. Мы будем прилагать со своей стороны все необходимые усилия. Казахстана Касым-Жомарт, глава Казахстана

Казахстана Касым-Жомарт при знал, что ситуация в регионе сложилась на самом деле очень серьезная. И российская сторона, и украинская сторона утверждают, что они готовы к переговорам, однако такая платформа все еще не ясна. В Казахстане считают, что надо основываться на разумной, рациональной и мудрой дипломатии.

Токаев призвал возродить дух единства в ООН.

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