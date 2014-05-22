Токаев призвал возродить дух единства в ООН

В Казахстане рассказали о внутренних реформах в стране.

Страны - члены Всемирной организации должны возродить дух единства и коллективных действий для построения справедливого и устойчивого миропорядка. Соответствующее заявление президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сделал в рамках своего выступления на общеполитических дебатах в ходе 78-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН, организованной в Нью-Йорке.

Давайте возродим дух единства и коллективных действий. Давайте помнить, что наша общая приверженность идее построения лучшего мира важнее наших различий. Казахстан готов сотрудничать со всеми странами. Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана

Политик оценил реформы, происходящие внутри страны. Касым-Жомарт Токаев отметил, что общество и национальное правительство создают честную республику, несмотря на мировые потрясения. Он пояснил,т что многие процессы реализованы за последние два года. По словам главы государства, значительно изменился менталитет граждан, особенно - молодежи. Страна планирует придерживаться формулы "сильный президент - влиятельный парламент - подотчетное правительство".

Токаев заявил о готовности Центральной Азии играть более значимую роль в мировых процессах.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций