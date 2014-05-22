Токаев заявил о готовности Центральной Азии играть более значимую роль в мировых процессах

Глава Казахстана рассказал о привлекательности региона для мира.

Регион Центральной Азии может играть более активную роль в мировых процессах в качестве "сплоченной и независимой" части глобального сообщества. Соответствующее заявление президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сделал в рамках своего выступления на общеполитических дебатах в ходе 78-ой сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной организации в Нью-Йорке. Иностранный политик пояснил, что региональная повестка сейчас включает в себя обстановку в Афганистане. Астана рассчитывает, что это государство сможет стать стабильным и процветающим.

Привержен дальнейшему укреплению многопланового сотрудничества. Наш регион может играть более активную роль в качестве "сплоченной и независимой" части международного сообщества, внося свой вклад в глобальные процессы развития. Касым-Жомарт Токаев, глава Казахстана

Политик отметил растущую экономическую активность. Касым-Жомарт Токаев пояснил коллегам, что за последние пять лет внутрирегиональный товарооборот удвоился и составил десять миллиардов долларов.

Токаев: Казахстан хотел бы внести вклад в развитие БРИКС в качестве государства-участника.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций