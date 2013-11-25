Токаев: Казахстан хотел бы внести вклад в развитие БРИКС в качестве государства-участника

Он убежден в необходимости наращивать коллективные усилия, направленные на обеспечение глобальной безопасности.

Казахстан хотел бы внести вклад в развитие БРИКС в качестве государства-участника. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках выступления на заседании Диалога глав государств в формате "БРИКС плюс" в видеоформате.

Токаев отметил, что Казахстан стремится развивать сотрудничество со странами БРИКС. Он убежден в необходимости наращивать коллективные усилия, направленные на обеспечение глобальной безопасности, устойчивого развития и инклюзивности.

Ранее Лукашенко заявил, что отношения Белоруссии с Казахстаном на очень высоком уровне.

Видео: Telegram / Sputnik Казахстан