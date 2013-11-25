  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:27
69
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Токаев: Казахстан хотел бы внести вклад в развитие БРИКС в качестве государства-участника

0 0

Он убежден в необходимости наращивать коллективные усилия, направленные на обеспечение глобальной безопасности.

Казахстан хотел бы внести вклад в развитие БРИКС в качестве государства-участника. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках выступления на заседании Диалога глав государств в формате "БРИКС плюс" в видеоформате.

Токаев отметил, что Казахстан стремится развивать сотрудничество со странами БРИКС. Он убежден в необходимости наращивать коллективные усилия, направленные на обеспечение глобальной безопасности, устойчивого развития и инклюзивности.

Ранее Лукашенко заявил, что отношения Белоруссии с Казахстаном на очень высоком уровне.

Видео: Telegram / Sputnik Казахстан

Теги: брикс, касым-жомарт токаев, президент казахстана, развитие
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии