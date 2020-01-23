Лукашенко заявил, что отношения Белоруссии с Казахстаном на очень высоком уровне

По его словам, белорусские власти "многое берут на карандаш".

Отношения Белоруссии с Казахстаном находятся на очень высоком уровне. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу.

Лукашенко отметил, что в Минске внимательно наблюдают за трансформацией институтов управления и общества в Казахстане. По его словам, белорусские власти "многое берут на карандаш". Также президент отметил, что Казахстан укрепляет независимость и безопасность своего государства.

Ранее Лукашенко назвал условие вступления Белоруссии в конфликт на Украине.

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