  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Токаев предложил закрепить в конституции отмену смертной казни в Казахстане
Сегодня, 9:28
76
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Токаев предложил закрепить в конституции отмену смертной казни в Казахстане

0 0

Президент Казахстана рассказал о необходимости противодействовать пыткам.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в послании к народу предложил местному правительству и парламентариям закрепить отмену смертной казни в конституции страны. Такое заявление глава государства сделал в рамках выступления перед двумя палатами законодательного органа республики.

Полагаю, что для окончательного закрепления решения об отмене смертной казни нужно внести соответствующие изменения в конституцию.

Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана

По мнению лидера страны, сейчас для Казахстана важно внести системный подход в расследование преступлений, связанных с пытками. При этом в стране не имеется конкретного властного органа, который бы занимался данным направлением. Данные функции в будущем Токаев призывает закрепить за Генеральной прокуратурой.

Токаев предложил учредить Конституционный суд Казахстана.

Фото и видео:
 

Теги: казахстан, касым-жомарт токаев, пытки, смертная казнь
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии