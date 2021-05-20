Токаев предложил закрепить в конституции отмену смертной казни в Казахстане

Президент Казахстана рассказал о необходимости противодействовать пыткам.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в послании к народу предложил местному правительству и парламентариям закрепить отмену смертной казни в конституции страны. Такое заявление глава государства сделал в рамках выступления перед двумя палатами законодательного органа республики.

Полагаю, что для окончательного закрепления решения об отмене смертной казни нужно внести соответствующие изменения в конституцию. Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана

По мнению лидера страны, сейчас для Казахстана важно внести системный подход в расследование преступлений, связанных с пытками. При этом в стране не имеется конкретного властного органа, который бы занимался данным направлением. Данные функции в будущем Токаев призывает закрепить за Генеральной прокуратурой.

Токаев предложил учредить Конституционный суд Казахстана.

Фото и видео:

