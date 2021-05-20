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Токаев предложил учредить Конституционный суд Казахстана
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Токаев предложил учредить Конституционный суд Казахстана

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Президент призвал дать возможность Генпрокурору и омбудсмену по правам человека обращаться в КС.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил учредить в республике собственный Конституционный суд. Такую инициативу глава государства внес во время выступления в местном парламенте с посланием к нации. 

Предлагаю создать Конституционный суд в стране. Генеральному прокурору и уполномоченному по правам человека также должна быть предоставлена возможность обращения в КС.

Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана

Политик рассчитывает на то, что указанные им инициативы станут важным шагом на пути создания справедливого и правового государства.

Токаев предложил сменить форму правления в Казахстане.

Фото и видео:

Теги: казахстан, касым-жомарт токаев, конституционный суд
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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