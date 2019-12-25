Президент Казахстана надеется на изменения в политической модели правления.

Касым-Жомарт Токаев предложил сменить форму правления в Казахстане. Такое заявление глава государства сделал во время послания к нации. По мнению политика, такое нововведение даст парламенту больше полномочий. Он призвал делать выверенные шаги по переустройству политической модели развития в стране.

Речь, прежде всего, идет об окончательном переходе от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом. Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана

По мнению лидера страны, такая политическая система обеспечить оптимальный баланс в республике между властными структурами и институтами, а также поможет устойчивому развитию Казахстана. Политик предложил на законодательном уровне запретить президенту являться членом какой-либо партии во время реализации полномочий. Такое решение призвано увеличить политическую конкуренцию и обеспечить равные условия для развития всех движений.

Токаев: враги Казахстана в январе хотели захватить власть.

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