Токаев: враги Казахстана в январе хотели захватить власть

Президент заявил, что виновные в массовых протестах будут наказаны.

Президент Казахстана заявил о том, что что внешние и внутренние враги страны в январе 2022 года хотели захватить власть. Таким мнением глава республики поделился с гражданами во время послания народу. Он прокомментировал массовые беспорядки, которые произошли в начале года. Лидер страны уверен в том, что злоумышленники поставили перед собой задачу сменить действующее правительство. Он добавил, что ответственные за протесты лица понесут наказание.

Матерые преступники, вооруженные банды, изменники-чиновники создали подпольную группу. Наши внешние и внутренние враги, сговорившись, хотели захватить власть. Они специально подстрекали население. Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана

Напомним, что расследование по заговору силовиков и их пособников при январских событиях в Казахстане продолжается. Работа ведется в режиме секретности. Токаев уточнил, что впереди у специалистов предстоит большая работа со свидетелями, проведение экспертиз, изучение других данных.

МИД Казахстана Тлеуберди заявил, что страна не ставит вопрос о признании независимости ЛНР и ДНР.

Фото: YouTube / TENGRI TV