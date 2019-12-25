МИД Казахстана Тлеуберди заявил, что страна не ставит вопрос о признании независимости ЛНР и ДНР

Совсем скоро Совет безопасности Казахстана озвучит официальную позицию страны по данному вопросу.

Казахстан не ставит вопрос о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Официальная позиция руководства страны по данному вопросу будет озвучена на заседании совета безопасности во вторник, 22 февраля. Об этом заявил министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди.

Совсем скоро Совет безопасности Казахстана озвучит официальную позицию страны по данному вопросу. Как сказал Тлеуберди журналистам в кулуарах правительства, руководство республики будет придерживаться основ международного права и основных принципов устава ООН.

Напомним, что в понедельник, 21 февраля, президент России Владимир Путин признал независимость ДНР и ЛНР. Он посчитал необходимым принять решение по данному вопросу так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.

Ранее мы сообщили, что 86% российских пользователей соцмедиа поддержали решение о признании независимости ЛНР и ДНР.

Фото: Twitter/ Kazakhstan Consulate General in Dubai / @kazconsulate